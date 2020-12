Αγγλία: Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ εμβολιάζεται δεύτερος και το ίντερνετ πανηγυρίζει

Newsroom eleftherostypos.gr

Η είδηση της πρώτης γυναίκας που εμβολιάστηκε στην Αγγλία έκανε το γύρο του κόσμου, όμως στη χώρα της προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση το αμέσως επόμενο άτομο που έλαβε το εμβόλιο, και κυρίως το όνομά του.

Ο δεύτερος Βρετανός πολίτης που προσήλθε σε κέντρο υγείας προκειμένου να εμβολιαστεί, δεν πρόκειται για άλλον από τον κ. Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ο 81χρονος άνδρας, μάλιστα, προέρχεται από το Warwickshire, περιοχή από την οποία αντλούσε την καταγωγή του και ο παγκοσμίου φήμης συνονόματός του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνωνυμία του άνδρα με τον γνωστό ποιητή και δραματουργό προκάλεσε αντιδράσεις από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι διασκέδασαν το γεγονός κάνοντας λογοπαίγνια με ατάκες και τίτλους έργων του Σαίξπηρ.

People are making a big thing about the second man to receive the Covid-19 vaccine being called William Shakespeare, but I think it’s much ado about nothing.

— Amanda (@Pandamoanimum) December 8, 2020