Συναγερμός στη Γεωργία: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε γραφεία στην Τιφλίδα

Ένας ένοπλος άνδρας έχει αιχμαλωτίσει τουλάχιστον 10 άτομα σε ένα γραφείο οργάνωσης μικροχρηματοδοτήσεων στην Τιφλίδα της Γεωργίας, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες ήταν πέντε και οπλισμένοι με χειροβομβίδες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ανέφερε ότι η αστυνομία κατάφερε να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση δύο ομήρων.

Georgia: Unidentified men allegedly broke into the building of a microfinance organization in Tbilisi with weapons and took at least 10 people hostage, local media reported. It is said the building was cordoned off, a special operation could be underway. pic.twitter.com/RyVRdRVKEP https://t.co/fUknQ5oLuv

