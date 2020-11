Συναγερμός στο Μόντρεαλ: Πληροφορίες για ομηρία στα γραφεία της Ubisoft

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μόντρεαλ, καθώς τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι υπάρχουν αναφορές ομηρία στα γραφεία της Ubisoft.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Journal Montreal δεκάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι όμηροι αυτή τη στιγμή σε γραφεία εταιρείας, με τις Αρχές να μην έχουν επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Εικόνες από τηλεοπτικά μέσα δείχνουν πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου, όπου στεγάζονται αρκετές εταιρείες.

BREAKING – Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal, Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 13, 2020