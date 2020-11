Νύχτα τρόμου στη Βιέννη: Επιθέσεις σε έξι σημεία – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Επίθεση στη Βιέννη: Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε. Τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον τρία, ανάμεσα τους μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτηρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας, στοχοθετήθηκαν στην επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρέθηκε στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι διενεργεί ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία, εξαιτίας της τρομοκρατικής ενέργειας στη Βιέννη.

«Η αστυνομία διεξάγει ελέγχους σε οχήματα και σε επιβάτες στα συνοριακά φυλάκια με την Αυστρία», κάτι που αποτελεί «προληπτικό μέτρο μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη», διευκρίνισε η αστυνομία της Τσεχίας σε ανάρτησή της στο Twitter.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασαν την επίθεση στη Βιέννη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σοκαρισμένος από την επίθεση. «Εμείς, οι Γάλλοι, συμμεριζόμαστε το σοκ και τον πόνο του αυστριακού λαού (…). Μετά τη Γαλλία, μια φιλική χώρα γίνεται στόχος επίθεσης. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν με με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτε», τόνισε.

Για «τρομακτικές» ειδήσεις από την Βιέννη κάνει λόγο το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter και εκφράζει την συμπαράστασή του στα θύματα και τους τραυματίες, αναφερόμενο στην τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την συμπαράστασή του στον αυστριακό λαό αναφέροντας τα εξής: «Σοκαρισμένος από τις τρομερές επιθέσεις στη Βιέννη. Έχω μεταφέρει στον Σεμπάστιαν Κουρτς την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

