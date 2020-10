Ουκρανία: Ανθρώπινο λάθος και συνδυασμός προβλημάτων στον κινητήρα προκάλεσαν τη συντριβή του Antonov An-26

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας συνδυασμός παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στον κινητήρα, αλλά και ανθρώπινου λάθους, προκάλεσαν τη συντριβή του ουκρανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, που είχε ως συνέπεια το θάνατο 26 ανθρώπων το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov An-26 στο οποίο επέβαιναν σπουδαστές της αεροπορικής ακαδημίας συνετρίβη και έπιασε φωτιά κοντά σε αυτοκινητόδρομο στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής άσκησης.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN

