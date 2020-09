Αεροπορική τραγωδία στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί – Μηχανική βλάβη δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε 25 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Antonov-26, του ουκρανικού στρατού, χθες το βράδυ στην περιοχή του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «προς το παρόν, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 25 άτομα έχουν σκοτωθεί, υπάρχουν δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες για άλλους επιβαίνοντες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες Παρασκευή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, τέσσερα άτομα αγνοούνται. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 22 νεκρούς, δύο σοβαρά τραυματίες και δύο αγνοούμενους.

Под Харьковом разбился военный самолет АН-26. Произошло это во время учебных полетов. Информацию об этом сразу нескольким украинским СМИ подтвердил источник в Минобороны Украины. На борту могли находиться курсанты. Сколько их было, не сообщается. pic.twitter.com/MVHgzgqDuY — Luciano (@tyk_tock) September 25, 2020

Το Antonov An-26 συνετρίβη κατά την προσγείωση του περίπου στις 20:50 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) δύο χιλιόμετρα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσουγκόιν, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του η οποία κατασβέστηκε μια ώρα αργότερα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κυβερνήτης Κούτσερ ανέφερε πως με βάση τα αρχικά στοιχεία, ο αριστερός κινητήρας του μεταγωγικού παρουσίασε βλάβη πριν τη συντριβή.«Υπήρξε ειδοποίηση από τον πιλότο ότι ο αριστερός κινητήρας υπέστη βλάβη, όπως το καταλαβαίνω», είπε. Σημείωσε ότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μια κρίσιμη κατάσταση για έναν έμπειρο πιλότο. «Τι συνέβη μετά είναι αδιευκρίνιστο, θα καθοριστεί από την έρευνα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Εκτός από το πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 28 πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.Αργότερα οι αρχές διευκρίνισαν ότι υπήρχαν 27 άτομα στο αεροσκάφος, καθώς δεν επιτράπηκε η επιβίβαση σε ένα φοιτητή.

Police: An-26 crashed near Chuhuiv, 23 person were on the board. 18 confirmed dead, 2 in grave condition https://t.co/X5v9TAM0pg #Ukraine pic.twitter.com/2vBWLUgeKq — Liveuamap (@Liveuamap) September 25, 2020

Εικόνες που αναρτήθηκαν από τις αρχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν το μερικώς κατεστραμμένο και καμένο αεροσκάφος κοντά σε ένα δρόμο.

«Φρικτή τραγωδία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook, ανακοινώνοντας ότι θα μεταβεί στο σημείο του δυστυχήματος σήμερα Σάββατο.

Παράλληλα διέταξε να «συσταθεί επειγόντως μια κυβερνητική επιτροπή για να διευκρινιστούν οι συνθήκες και οι αιτίες» της καταστροφής.

Η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ εξέφρασε τα συλλυπητήρια της χώρας της για την θανατηφόρα συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους.

Η μικρή πόλη Τσουγκόιν βρίσκεται περίπου 30 χλμ νοτιοανατολικά του Χάρκοβο και περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της πρώτης γραμμής που χωρίζει τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης από εκείνα που βρίσκονται στο χέρια φιλορώσων αυτονομιστών.

Αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν συντρίψει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων τα τελευταία χρόνια.