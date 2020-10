Σκίτσα του Charlie Hebdo θα φωτίζουν κυβερνητικά κτήρια της Γαλλίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον πόλεμο κατά του ισλαμικού φανατισμού κήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν δίνοντας άδεια ώστε να φωτιστούν κυβερνητικά κτήρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ και έγιναν η αιτία για τον πρόσφατο αποκεφαλισμό καθηγητή από φανατικό μουσουλμάνο.

Σε ομιλία του ο πρόεδρος της Γαλλίας έκανε για πρώτη φορά λόγο για τον θρησκευτικό απομονωτισμό και ανέλυσε το πλάνο του το οποίο θα κινηθεί σε πέντε άξονες με μέτρα πρόληψης κατά της ριζοσπαστικοποίησης των νεαρών μουσουλμάνων και της πάταξης των αποσχιστικών τάσεων στην κοινωνία.

Προχώρησε μάλιστα ήδη σε μαζικές απελάσεις ισλαμιστών αποφασίζοντας ταυτόχρονα το κλείσιμο των συλλόγων που υποτίθεται δραστηριοποιούνται κατά της ισλαμοφοβίας.

Όσον αφορά τα σκίτσα του Μωάμεθ, η αρχή έγινε με τον φωτισμό κυβερνητικών κτηρίων στο Μονπελιέ.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 21, 2020