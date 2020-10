Κι όμως: Ο Τραμπ φορώντας μάσκα ψήφισε στη Φλόριντα έναν… τύπο!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε σήμερα το πρωί, πρόωρα, στη Φλόριντα, προτού συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του, με τη συμμετοχή του σε τρεις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα κερδίσει το χαμένο έδαφος έναντι του Τζο Μπάιντεν και θα επαναλάβει την 3η Νοεμβρίου τη νίκη του 2016.

«Ψήφισα έναν τύπο που ονομάζεται Τραμπ», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους , προσθέτοντας: «Ήταν μια πολύ ασφαλής ψήφος, πολύ πιο ασφαλής από εκείνη όταν στέλνετε την ψήφο σας μέσω του ταχυδρομείου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται, συχνά, χωρίς καμία απόδειξη, την απειλή της εκλογικής νοθείας, αναφορικά με την επιστολική ψήφο.

Όπως περισσότεροι από 55 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει πρόωρα, ιδίως εξαιτίας του φόβου με την Covid-19, ο δισεκατομμυριούχος άσκησε το εκλογικό δικαίωμά του σε μια βιβλιοθήκη στο Ουέστ Παλμ Μπιτς, κοντά στο Μαρ α Λάγκο, τη νέα φορολογική κατοικία του από τότε που αποχώρησε από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου είχε γίνει δεκτός με γιουχαΐσματα, πριν από 4 χρόνια, τη στιγμή που ψήφιζε.

Στη Φλόριντα, δεκάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον προεκλογικό στίβο με φρενήρεις ρυθμούς μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε τρεις νύχτες καθώς είχε προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό, θα μεταβεί στη συνέχεια στη Βόρεια Καρολίνα, στο Οχάιο και το Ουισκόνσιν, προτού πάει αύριο Κυριακή στο Νιου Χαμσάιρ.

President ⁦@realDonaldTrump⁩ VOTED in the great state of Florida as loud and audible chants of “4 MORE YEARS” could be heard from outside‼️ pic.twitter.com/ey0Zp26qVo

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 24, 2020