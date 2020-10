Απίστευτο και όμως ιρανικό: Την συνέλαβαν επειδή έκανε ποδήλατο χωρίς να φορά χιτζάμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Στη σύλληψη μιας νεαρής γυναίκας επειδή έκανε ποδήλατο χωρίς να φοράει χιτζάμπ, χωρίς, δηλαδή, να έχει καλυμμένο το κεφάλι της, προχώρησαν οι αρχές στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές η γυναίκα αυτή, όχι μόνο δεν φόραγε χιτζάμπ, αλλά φρόντισε να περάσει επιδεικτικά μπροστά από τζαμί, κάτι που εξόργισε τους κατοίκους και όχι μόνο.

Το βίντεο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και η σύλληψη έγινε λίγες ώρες αργότερα.

Yesterday she enjoyed the wind in her hair on her bicycle and today she got arrested by the authorities in Iran.

Why? Because she is a woman and in my beautiful country Iran riding a bicycle or being unveiled make us criminals in the eyes of “Ayatollahs”.

ISIS is still in power😞 pic.twitter.com/ccp95oAzTO

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 20, 2020