Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος στην Ουκρανία – Τουλάχιστον 22 νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, δύο από τους επιβαίνοντες επέζησαν ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι 4. Από τους δύο επιζώντες, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Εκτός από το πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το αεροπλάνο αυτό, τύπου Antonov-26, συνετρίβη κατά την προσγείωση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι λόγοι της συντριβής του αεροσκάφους παραμένουν άγνωστοι.

Δείτε τα πρώτα βίντεο από το σημείο:

