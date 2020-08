Σύντομα φτάνει στην Ελλάδα θηριώδης πλωτή βάση των ΗΠΑ – Η ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη, Πάιατ

Newsroom eleftherostypos.gr

Το θηριώδες αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταπλεύσει στην Ελλάδα όπως άφησε να εννοηθεί ο πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Συγκεκριμένα ο Πάιατ μέσω tweet αναπαράγει την ανάρτηση του 6ου Στόλου για την άφιξη του USS Hershel «Woody» Williams στη Nάπολη, γράφοντας: «Θα τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα».

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Ο επίσημος λογαριασμός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έκανε και σχετική ανάρτηση στο twitter με την άφιξη του USS Hershel «Woody» Williams στο λιμάνι της ιταλικής πόλης, ανεβάζοντας τρεις φωτογραφίες.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!

Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 13, 2020