Ο Μπαράκ Ομπάμα πρώτος καλεσμένος της Μισέλ στο Spotify

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μισέλ Ομπάμα θα πάρει συνέντευξη από τον σύζυγό της, τον τέως πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Spotify podcast, που θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου.

Η σειρά θα αφορά τις σχέσεις που διαμορφώνουν τους ανθρώπους, από την οικογένεια και τους φίλους έως τους μέντορες και τη σχέση με τον ίδιο τον εαυτό ενός ανθρώπου.

. @BarackObama Is @MichelleObama 's First Guest on Her New Spotify Podcast https://t.co/65Fu7bSlBi

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, η συζήτηση των Ομπάμα θα επικεντρωθεί στην «κοινότητα, την αγάπη που ενισχύει τη σχέση και τη ζωή τους μετά τον Λευκό Οίκο».

Πριν από το ντεμπούτο του podcast, η Ομπάμα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της εισαγωγής του πρώτου επεισοδίου, όπου εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα για τη σειρά καθώς μίλησε με την οικογένεια και τους φίλους για το πώς φαίνονταν η ζωή της μετά από οκτώ χρόνια στο Λευκό Οίκο.

Barack Obama To Join Michelle Obama As Guest On First Episode Of Podcast On Spotify https://t.co/spE2cNEqi0 pic.twitter.com/ex7WDYJxHj

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 24, 2020