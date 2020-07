Εφημερίδα Cumhuriyet: Προσβολή στον Κεμάλ το «κήρυγμα» που ακούστηκε στην Αγία Σοφία

Newsroom eleftherostypos.gr

Η χθεσινή πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία ως τέμενος απασχολεί όλα τα τουρκικά μέσα που αναφέρονται σήμερα σε μία ιστορική μέρα για του Τούρκους.

Εξαίρεση αποτελεί η φιλικά προσκείμενη στην αντιπολίτευση εφημερίδα Cumhuriyet (Τζουμχουριγιέτ) που στο πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «Προσβολή στον Κεμάλ», αναφερόμενη στην ομιλία του Προέδρου θρησκευτικών υποθέσεων και ανώτατου ιμάμη Αλί Ερμπάς, που από άμβωνος και κρατώντας το οθωμανικό ξίφος στα χέρια, είπε ότι όποιος άλλαξε την χρήση της Αγίας Σοφίας είναι καταραμένος

«Η λαχτάρα του έθνους μας που είχε γίνει βαθιά πληγή τελειώνει», είπε ο Αλί Ερμπάς στο κήρυγμά του και προειδοποίησε ότι «όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη αγαθά και τις αξίες είναι καταραμένοι..

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword ⚔️to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.

Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 24, 2020