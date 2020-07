Πρόβλεψη σοκ: Σε 80 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας αλλά και του κόσμου θα μειωθεί στο μισό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μειωθεί ήδη από το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα στα 8,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2100, ήτοι 2 δισεκατομμύρια λιγότερα από τις προβλέψεις του ΟΗΕ, σύμφωνα με μελέτη που προβλέπει ανατροπές στην παγκόσμια ισορροπία και στους κόλπους των κοινωνιών.

Αυτή είναι “μια καλή είδηση για το περιβάλλον (λιγότερη πίεση στα συστήματα παραγωγής προϊόντων διατροφής και λιγότερες εκπομπές CO2)”, δήλωσε στο AFP ο Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντής του έγκριτου ερευνητικού κέντρου για την υγεία Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) στο Σιάτλ, το οποίο έκανε τη μελέτη αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται σήμερα στην επιθεώρηση The Lancet.

Ωστόσο “η αναστροφή της πυραμίδας των ηλικιών θα έχει βαθιές και αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την οργάνωση των οικογενειών, των κοινοτήτων και των κοινωνιών”, σημείωσε. Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές “δεν είναι κάτι το δεδομένο” και μπορεί πολιτικές αλλαγές να αλλάξουν την πορεία των διαφόρων χωρών, προσθέτει.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ για τον παγκόσμιο πληθυσμό, η Γη θα έχει 9,7 δισεκατομμύρια κατοίκους το 2050 και 10,9 δισεκατομμύρια το 2100, έναντι 7,7 δισεκατομμυρίων σήμερα.

Ωστόσο η νέα μελέτη θέτει υπό αμφισβήτηση τη συνεχή αυτή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Οι ερευνητές του IHME, οργανισμού που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και είναι γνωστός για τις παγκόσμιες μελέτες του στον τομέα της δημόσιας υγείας, προβλέπουν μια κορύφωση ήδη το 2064 του παγκόσμιου πληθυσμού στα 9,7 δισεκατομμύρια προτού υπάρξει μια πτώση στα έως 8,8 δισεκατομμύρια το 2100.

Η πτώση αυτή θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των κοριτσιών και στην πρόσβαση στην αντισύλληψη, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση της γεννητικότητας στο 1,66 παιδί ανά γυναίκα το 2100 έναντι των 2,37 παιδιών σήμερα, σύμφωνα με την μελέτη αυτή. Πρόκειται για μια πιο γρήγορη μείωση της γεννητικότητας από αυτό που προβλέπει ο ΟΗΕ.

Μάλιστα στη χώρα μας, και σύμφωνα με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη των ερευνητών, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2100 θα ανέρχεται σε 5,48 εκατομμύρια, ενώ το χειρότερο σενάριο θέλει τον πληθυσμό μας να κατρακυλά στα 4,73 εκατομμύρια. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθυσμός της χώρας μας το 2017 ανερχόταν σε 10,40 εκατομμύρια.

Υπό αυτήν την έννοια, η μείωση των ποσοστών γονιμότητας είναι δείγμα προόδου των κοινωνιών.

Μάλιστα, 23 χώρες –ανάμεσα στις οποίες η Ισπανία και η Ιαπωνία– αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση 50% στον πληθυσμό τους μέχρι το 2100.

Σε άλλες, ο πληθυσμός γερνάει δραματικά αφού για κάθε νεογέννητο θα αντιστοιχεί ένας κάτοικος άνω των 80 ετών.

Ο δείκτης γονιμότητας –ο μέσος όρος παιδιών που γεννάει μία γυναίκα- βαίνει μειούμενος. Όταν όμως κάτω από το 2,1 περίπου, τότε το μέγεθος του πληθυσμού αρχίζει να μειώνεται.

Το 1950 ο παγκόσμιος δείκτης γονιμότητας ήταν 4,7: δηλαδή μία γυναίκα έφερνε σε ζωή 4,7 παιδιά ετησίως. Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον διαπίστωσαν ότι το 2017 ο παγκόσμιος δείκτης γονιμότητας σχεδόν έπεσε στο μισό (2.4) ενώ σύμφωνα με την έρευνά του, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, αναμένεται να κατρακυλήσει στο 1,7 μέχρι το 2100.

Με βάσει τους υπολογισμούς τους, ο πληθυσμός της γης θα κορυφωθεί το 2064 φθάνοντας τα 9,7 δισεκατομμύρια, προτού πέσει στα 8,8 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ο πληθυσμός της χώρας του «ανατέλλοντος ηλίου» αναμένεται από τα 128 εκατομμύρια το 2017 να ολισθήσει στα 53 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα.

Αντίστοιχη δραματική μείωση αναμένεται να γνωρίσει και η Ιταλία, ο πληθυσμός της οποίας το ίδιο διάστημα αναμένεται να πέσει από 61 στα 28 εκατομμύρια.

Είναι μόνο δύο από τις 23 χώρες –στις οποίες περιλαμβάνονται ακόμη η Ισπανία, η Ταϊλάνδη και η Νότια Κορέα- που αναμένεται να δουν τους πληθυσμούς τους να πέφτουν κάτω από το μισό.

Η Κίνα, η πολυπληθέστερη αυτή τη στιγμή χώρα στον πλανήτη, αναμένεται να δει τον πληθυσμό της να κορυφώνεται στα 1,4 δισεκατομμύρια σε τέσσερα χρόνια για να φτάσει στα 732 εκατομμύρια το 2100, με την Ινδία να παίρνει τη θέση της στην κορυφή της λίστας.

Ο πληθυσμός της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να τριπλασιαστεί σε μέγεθος σε περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2100.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Νιγηρία θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον πλανήτη, φτάνοντας τα 791 εκατομμύρια.