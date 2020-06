Συναγερμός στο Πακιστάν: Ένοπλη επίθεση στο Χρηματιστήριο – Τέσσερις νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Χρηματιστήριο του Καράτσι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι τέσσερις δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτήριο με χειροβομβίδες και όπλα, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. Στο κτήριο αυτό, το οποίο συνιστά ζώνη υψίστης ασφαλείας, στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building – intense firing can be heard pic.twitter.com/7xxYW92nHo

— omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020