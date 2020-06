Καναδάς: Γονάτισε ο Τριντό στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ – «Σήκωσε ανάστημα στον Τραμπ» του φώναζαν οι διαδηλωτές

Newsroom eleftherostypos.gr

Καναδοί διαδηλωτές φώναζαν «Σήκωσε ανάστημα στον Τραμπ!» στον Τζάστιν Τριντό καθώς ο Καναδός πρωθυπουργός ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές σε μια συγκέντρωση που έγινε χθες Παρασκευή ενάντια στο ρατσισμό και στην αστυνομική βαρβαρότητα, με τον Τριντό να γονατίζει μαζί με τους διαδηλωτές.

Φορώντας μαύρη μάσκα, λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες, ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στη διαδήλωση στην Οτάβα με κεντρικό σύνθημα «Καμία δικαιοσύνη, Καμία ειρήνη» που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Κοινοβούλιο, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Ο Τριντό κρατούσε στα χέρια του ένα μαύρο μπλουζάκι με τη λευκή επιγραφή «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» (Black Lives Matter) που του έδωσαν διαδηλωτές. Δεν απευθύνθηκε στο πλήθος, αλλά κούνησε καταφατικά το κεφάλι του αρκετές φορές, χειροκροτώντας επίσης ομιλίες που φώναζαν «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», ζητώντας «αλλαγή τώρα». Αποχώρησε καθώς οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

