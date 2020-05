Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση με NAVTEX νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανήμερα της επετείου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων άκρως προκλητικών Navtex.

Στις Navtex οι Τούρκοι προειδοποιούν ότι τα ναυτικά γυμνάσια θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή 29 Μαϊου ώρα 11:00 και θα διαρκέσουν μέχρι αύριο Σάββατο 30 Μαϊου ώρα 18:30.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει το Liberal.gr, γίνεται ως μια επίδειξη αποτυπωμένη σε χάρτη των επιδιώξεων της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Θα γίνουν τουρκικές ασκήσεις σε μια περιοχή στα διεθνή ύδατα αλλά ανοικτά του Καστελόριζου, της Ρόδου, της Γαύδου και της Κρήτης;

Στο ερώτημα αυτό αξιωματικοί του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απαντούν ότι επί της ουσίας οι Τούρκοι θα αντικασταστήσουν δύο από τις φρεγάτες που περιπολούν ανοικτά της Λιβύης με άλλες δύο. Αυτή την ώρα, ανοικτά της Λιβύης πλέουν έξι τουρκικές φρεγάτες. Οι Navtex αφορούν τις δύο φρεγάτες που αποχωρούν από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Λιβύης και τις άλλες δύο τουρκικές φρεγάτες που θα πάρουν τη θέση τους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου, Κρήτης και Λιβύης.

Θα κάνουν και ασκήσεις και τι είδους γυμνάσια είναι αυτά στα οποία θα προβούν τα πληρώματα των τουρκικών φρεγατών σήμερα και αύριο; Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί εύκολα απάντηση, άλλωστε η περιοχή που κινούνται οι έξι τουρκικές φρεγάτες -με την αποχώρηση των δύο αύριο θα παραμείνουν οι τέσσερις ανοικτά της Λιβύης- είναι σε διεθνή ύδατα.

Με την έκδοση των Notam οι Τούρκοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο: Να εμφανίσουν την περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο, Κρήτη και Λιβύη σαν περιοχή όπου έχουν ζωτικά συμφέροντα και άρα να προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι στο μέλλον νομιμοποιούνται να προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει ότι εντός του 2020 στη θαλάσσια περιοχή που περιλεμβάνεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο θα γίνουν έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Οι συντεταγμένες των NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0799/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 29 MAY 20 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

NE AREA :

34 00.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 018 20.00 E

34 00.00 N – 018 20.00 E

2. NAVAL EXERCISE, FROM 292000Z MAY 20 TO 300100Z MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

MUTLU AREA :

34 30.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 50.00 E

34 30.00 N – 021 50.00 E

3. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

TÜRKÜM AREA :

34 30.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 024 11.00 E

34 30.00 N – 024 11.00 E

4. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 1400Z TO 1730Z IN AREA BOUNDED BY;

DİYENE AREA :

35 40.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 45.00 E

35 40.00 N – 028 45.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301830Z MAY 20.

TURNHOS N/W :