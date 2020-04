Και όμως κάποιοι δεν έχουν ιδέα για τον κορωνοϊό – Από το Big Brother στα υποβρύχια

Αθηνά Σούτζου

Το γύρο του Διαδικτύου έκανε προ ημερών το γεγονός ότι οι παίκτες του Big Brother στη Γερμανία δεν γνώριζαν την ύπαρξη της πανδημίας.

Δεν είχαν ιδέα τι είναι ο κορωνοϊός και τι συμβαίνει στον «έξω κόσμο», ωστόσο γνώριζαν πολύ καλά τι είναι ο εγκλεισμός, καθώς επέλεξαν να κλειστούν σε ένα σπίτι με αγνώστους με έπαθλο χιλιάδων ευρώ για τον νικητή του «κοινωνικού πειράματος».

Φυσικά κανείς από την παραγωγή δεν τους ενημέρωσε για την εξάπλωση του κορωνοϊού, το διάστημα που βρίσκονταν στο σπίτι του «Μεγάλου Αδερφού», καθώς μια τέτοια πληροφορία αναμφισβήτητα θα είχε προκαλέσει τρομερή ανησυχία στους έγκλειστους.

Some pictures from Big Brother Germany’s live coronavirus special – a few housemates have shed tears but they’re generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj

— bbspy (@bbspy) March 17, 2020