Το συνδρομητικό κανάλι HBO «τάραξε» τους οπαδούς του Game of Thrones με την κυκλοφορία του πρώτου, επίσημου τρέιλερ του πολυαναμενόμενου prequel της σειράς, «House of the Dragon».

«Θεοί. Βασιλιάδες. Φωτιά. Αίμα», ήταν το σλόγκαν, υπό το οποίο το HBO Max λάνσαρε το τρέιλερ, στα πλαίσια της εκδήλωσης για την κυκλοφορία της νέας σειράς στην Ευρώπη.

Τα γεγονότα του «House of the Dragon» υποτίθεται πως λαμβάνουν χώρα 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones». Η νέα σειρά θα εξιστορεί την πτώση του Οίκου Ταργκέριεν και τα όσα συνέβησαν πριν τον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκέριεν, τον αποκαλούμενο «Χορό των Δράκων». Η σειρά θα βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, «Φωτιά και Αίμα».

Το τρέιλερ, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, περιλαμβάνει αφήγηση από τον ηθοποιό Ματ Σμιθ, που υποδύεται τον πρίγκιπα Ντίμον Ταργκέριεν. Η αφήγηση δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για την πλοκή της πολυαναμενόμενης σειράς.

Η σειρά, διάρκειας 10 επεισοδίων, θα κυκλοφορήσει το 2022, με τις ακριβείς ημερομηνίες να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

ΠΗΓΗ: New York Post