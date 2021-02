Η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία: Το «Perseverance» προσεδαφίστηκε στον «Κόκκινο πλανήτη» – Η πρώτη εικόνα που έστειλε

Newsroom eleftherostypos.gr

Το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε απόψε στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη, περί τις 10:55 μ.μ. ώρα Ελλάδος – Βασικός σκοπός του Perseverance είναι η αναζήτηση πιθανών ιχνών προαιώνιας ζωής στον πλανήτη Άρη.

«Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!» αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων.

Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosisy» που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Το «Perseverance» θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή.

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021