Σοκ στο Μάντσεστερ με την αυτοκτονία 17χρονου ποδοσφαιριστή

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αγγλία η αυτοκτονία ενός 17χρονου. Ο λόγος για τον Τζέρεμι Γουίστεν , ο οποίος πρόσφατα είχε αποδεσμευτεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, στις οποίας τις Ακαδημίες είχε ενταχθεί από το 2016.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ, με ανακοίνωση που εξέδωσε, εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή, ενώ σοκαρισμένοι εμφανίστηκαν και ποδοσφαιριστές της Σίτι, όπως οι Ραχίμ Στέρλινγ και Αϊμερίκ Λαπόρτ.

«Η οικογένεια του Μάντσεστερ Σίτι είναι λυπημένη από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη της Ακαδημίας μας, Τζέρεμι Γουίστεν. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά του. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 25, 2020