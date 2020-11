ΝΒΑ: Ο Χάρντεν δεν θέλει τα 103 εκατ. δολάρια των  Ρόκετς και προτιμά Μπρούκλιν

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την αποχώρηση των Μάικ ΝτΆντόνι και Ντάριλ Μόρεϊ από τις θέσεις του προπονητή και τζέναραλ μάνατζερ αντίστοιχα, οι Χιούστον Ρόκετς ενδέχεται να χάσουν και τον μεγάλο τους αστέρα Τζέιμς Χάρντεν.

Ο «beard» απέρριψε την προσφορά του Χιούστον για ανανέωση του συμβολαίου του για δύο χρόνια έναντι 103 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα τον έκανε το πρώτο παίκτη στην ιστορία με +50 εκ. Δολάρια το χρόνο και απ ότι φαίνεται επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Μπρούκλιν Νετς του Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ιρβινγκ.

Ο Χάρντεν έχει συμβόλαιο 41.254.920 δολαρίων για τη σεζόν 2020/21, θα πάρει 44.310.840 την περίοδο 2021/22 και άλλα 47.366.760 τη σεζόν 2022/21 αν δεν κάνει opt-out.

Οι Ρόκετς του πρόσφεραν ακόμη δύο χρόνια και 103 εκατομμύρια δολάρια για να τον κρατήσουν στο Χιούστον μέχρι το 2025.

Sources: After turning down an extension offer to become the first $50M a year player in league history, James Harden’s message to Houston is clear: Get me to Brooklyn. Rockets and Nets have been in contact, but there’s been no meaningful dialogue. https://t.co/qwJOQOxz5U

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020