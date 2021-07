Newsroom eleftherostypos.gr

Η σπουδαία τενίστρια Ναόμι Οσάκα, στα 23 της χρόνια, έχει κατακτήσει και τα 4 Grand Slam στο τένις.Είναι η αθλήτρια που επιλέχθηκε ως η τελευταία λαμπαδηδρόμος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2021.

🎾@naomiosaka is your final Olympic flame torchbearer and has lit the #Olympics cauldron 🔥#Tokyo2020 | #OpeningCeremony | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/PQLe8FmX2v

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021