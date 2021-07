Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Βεγγαλικά, κόρνες και πανηγυρισμοί σε όλη την Ιταλία. Η χώρα γιορτάζει με μοναδικό, ασυγκράτητο ενθουσιασμό την επικράτηση της εθνικής της ομάδας ποδοσφαίρου επί της εθνικής Αγγλίας και την κατάκτηση του φετινού Euro.

«Τα παιδιά αυτά ήταν μοναδικά, μπορώ μόνον να πω ότι είναι εξαιρετικά», δήλωσε ο προπονητής της Squadra Azzurra, Ρομπέρτο Μαντσίνι, στα μικρόφωνα της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai. Ο Λεονάρντο Μπονούτσι που, με το γκολ του, επέτρεψε στην εθνική Ιταλίας να ισοφαρίσει, πρόσθεσε ότι «κέρδισε το σύνολο, διότι η ομάδα αυτή πίστεψε στον εαυτό της και ότι μπορούσε να τα καταφέρει, από την πρώτη, κιόλας, προπόνησή της, στην Σαρδηνία».

Στην Πλατεία του Λαού της Ρώμης, μετά το τελευταίο χαμένο πέναλντι των Άγγλων, 2.500 νέοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μερικοί, μάλιστα, ντυμένοι λεγεωνάριοι, άρχισαν να τραγουδούν ασταμάτητα τον εθνικό ύμνο και να επαναλαμβάνουν την φράση του Μπονούτσι: «οι Άγγλοι πρέπει να φάνε ακόμη πολλές μακαρονάδες». Στην αρχή, οι αποστάσεις ασφαλείας τηρήθηκαν, αλλά μετά την λήξη του αγώνα, άρχισαν οι εναγκαλισμοί και πολλές μάσκες «εξαφανίστηκαν».

The celebrations continue in Rome as the Italians invade the fountains of Piazza Navona. #Euro2020Final pic.twitter.com/Kzbzvk2PkV

— Colm Flynn (@ColmFlynn1) July 11, 2021