Champions League: Στην Πορτογαλία με οπαδούς ο τελικός

Το «Ντραγκάο» του Πόρτο θα είναι επίσημα το γήπεδο που θα φιλοξενήσει φέτος τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Ο τελικός ανάμεσα στη Σίτι και την Τσέλσι ήταν να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και το lockdown που υπάρχει στην χώρα αποφασίστηκε από την UEFA η μεταφορά του αλλά το βασικότερο ήταν ώστε να μπορούν οι Βρετανοί οπαδοί να ταξιδέψουν.

Υπενθυμίζουμε πως η Τουρκία δεν είναι στην «πράσινη λίστα» ταξιδιωτική λίστα της Βρετανίας.

Κάπως έτσι και με την Πορτογαλία να είναι ανοιχτή για το ταξίδι και των 2.000 ανθρώπων (UEFA, χορηγοί, συνεργάτες, Media, πρόεδροι Ομοσπονδιών) που θα είναι προσκεκλημένοι και δεν χρειάζονται αναγκαστική 10ήμερη καραντίνα, το Πόρτο και το «Ντραγκάο» κέρδισαν τη «μάχη».

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο τελικός θα γίνει παρουσία 12 χιλιάδων οπαδών ( από 6000 οπαδούς η κάθε φιναλίστ).

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

May 13, 2021