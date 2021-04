ΝΒΑ: Οι Λέϊκερς πέρασαν άνετα από το Μπρούκλιν

Newsroom eleftherostypos.gr

Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν χωρίς τους ΛεΜπρον Τζέιμς, Κούζμα και Ντέϊβις, οι Λέϊκερς είχαν εύκολο βράδυ στο Μπρούκλιν, όπου επικράτησαν με 126-101 των Νετς, που δεν είχαν στην διάθεση τους τον Χάρντεν.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και στην τρίτη περίοδο αύξησαν την διαφορά στο σκορ, κρατώντας με άνεση το προβάδισμα και την νίκη, που ήταν η υπ΄ αριθμόν 33 σε 53 αγώνες του εφετινού ΝΒΑ.

Κορυφαίος των Λέϊκερς ήταν ο Αντρέ Ντράμοντ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή απόδοση για την ομάδα του Λος Αντζελες (σ.σ. οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) είχε και ο Ντένις Σρούντερ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους.

