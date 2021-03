Champions League: Πρώτη φορά από το 2006 προημιτελικά χωρίς Μέσι ή Ρονάλντο [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» του Champions League η μεγαλύτερη έκπληξη αναμφισβήτητα είναι ο αποκλεισμός από τα προημιτελικά του Μέσι και του Ρονάλντο.

Και αυτό επειδή είναι η πρώτη φορά από το 2006 που κανένας από τους δύο κορυφαίους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν συνεχίζει στους «8»

Το 2007 και το 2008 στα προημιτελικά συμμετείχε μόνο ο Ρονάλντο, το 2010 και πέρσι μόνο ο Μέσι

Συγκεκριμένα φέτος, η Μπαρτσελόνα του Μέσι αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 5-2 (4-1 και 1-1), ενώ η Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πόρτο (2-1 ήττα στο πρώτο ματς, 3-2 νίκη στο δεύτερο).

#UCL quarter-final appearances of Lionel Messi and Cristiano Ronaldo:

2021: ❌

2020: Messi

2019: Both

2018: Both

2017: Both

2016: Both

2015: Both

2014: Both

2013: Both

2012: Both

2011: Both

2010: Messi

2009: Both

2008: CR7

2007: CR7

2006: ❌ pic.twitter.com/c069CDMhNV

— FIFA.com (@FIFAcom) March 10, 2021