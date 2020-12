ΛεΜπρον: Η οργισμένη αντίδραση στις φήμες για σχέση του ανήλικου γιου του με την πρώην σύζυγο του Πίπεν [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

«Τα βάλατε με τον λάθος άνθρωπο. Δεν θα έχει καλή κατάληξη». Αυτό ήταν το οργισμένο σχόλιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη φημολογία που έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο σχετικά με την υποτιθέμενη σχέση του 16χρονου Μπρόνι και της 46χρονης Λάρσα Πίπεν.

Η σέξι πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά στα social media αυτή τη φορά με αφορμή ένα σχόλιο του Μπρόνι Τζέιμς, γιου του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο Instagram της.

Μάλιστα, ο ρεπόρτερ της ιστοσελίδας BSO, Ρόμπερτ Λίταλ ήταν ένας από αυτούς που τροφοδότησε την είδηση πως το «ζευγάρι» αντάλλασσε μηνύματα μέσω των social media, προκαλώντας την οργή τόσο του ΛεΜπρόν όσο και της ίδιας της Λάρσα.



«Έκανα like στη μητέρα ενός από τους καλύτερους μου φίλους, κάνετε όλοι σαν παιδάκια» ήταν το σχόλιο του Μπρόνι.

Bronny responds about the like on Larsa’s picture pic.twitter.com/cQHhNHGCkV

«Δεν με νοιάζει τι είδους “σελέμπριτι” νομίζετε όλοι ότι είναι, είναι παιδί και οι μ…ιες πρέπει να σταματήσουν» έγραψε η μητέρα του, με τον Βασιλιά των Λέικερς να απειλεί γράφοντας πως «τα βάλατε με τον λάθος άνθρωπο! Καλή τύχη. Δεν θα έχει καλή κατάληξη!».

I’ll sue the fuck out of you for writing some disgusting lies you weirdo pic.twitter.com/K5jRGarc2L

— Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020