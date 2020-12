Πιστός στους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Υπέγραψε το supermax συμβόλαιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα πέντε χρόνια θα συνεχίσει να φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε την supermax επέκταση του συμβολαίου του με τους Μπακς αντί 228.2 εκατομμυρίων δολαρίων! Εγγυημένα 256 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα έξι χρόνια για τον back-to-back MVP!

«Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η πόλη μου… Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέρος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Το σόου συνεχίζεται… ας το πιάσουμε,» έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020