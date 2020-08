Γιουβέντους: Ο Πίρλο ανέλαβε το «τιμόνι» της «Μεγάλης Κυρίας» έως το 2022

Newsroom eleftherostypos.gr

Αν και τα ιταλικά ΜΜΕ πρόλαβαν μέσα σε λίγες ώρες, να βάλουν στο «κάδρο» των διαδόχων του Μαουρίτσιο Σάρι για τον πάγκο της Γιουβέντους, απ’ τον Ζινεντίν Ζιντάν μέχρι τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, η διοίκηση των πρωταθλητών Ιταλίας, έκανε την… έκπληξη ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στο «τιμόνι» της ανδρικής ομάδας, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022.

Ο «Μαέστρος», όπως ήταν το προσωνύμιό του, όταν μεσουρανούσε στα γήπεδα της Ιταλίας και της Ευρώπης, είχε προσληφθεί πριν από επτά μέρες ως προπονητής της U23 της «Γιούβε», ωστόσο, η οικογένεια Ανιέλι έκρινε πως ήταν ο καταλληλότερος για να αναλάβει τα ηνία της ανδρικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γιουβέντους:

«Ο Αντρέα Πίρλο είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους. Ο 41χρονος (γεννημένος στο Φλέρο, προάστιο της Μπρέσια) Πίρλο είχε μία θρυλική καριέρα σαν ποδοσφαιριστής, στην οποία κατέκτησε τα πάντα: Από το Champions League ως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε στη μεσαία γραμμή της Γιουβέντους, ο Πίρλο κέρδισε 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 1 Κύπελλο Ιταλίας και 2 Σούπερ Καπ.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020