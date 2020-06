Newsroom eleftherostypos.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε την Πέμπτη (4/6) το σχέδιο επανεκκίνησης της σεζόν στο Ορλάντο (Disney World).

Έπειτα από τη σύσκεψη των ομάδων του ΝΒΑ αποφασίστηκε η συνέχεια της σεζόν να πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ορλάντο (με αγώνες από τις 31 Ιουλίου έως και τις 12 Οκτωβρίου). Τα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πώς μόνο οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δεν υπερψήφισαν το σχέδιο επανεκκίνησης.

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στην πόλη της Πολιτείας Φλόριντα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Disneyworld, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν και οι 22 ομάδες που θα συμμετέχουν.

