Ιστορική απόφαση: Η Μπαρτσελόνα πουλά τα δικαιώματα του ονόματος του Camp Nou!

Ιστορική απόφαση πήρε η Μπαρτσελόνα, η οποία θα βάλει όνομα χορηγού στο όνομα του γηπέδου της για να συγκεντρώσει χρήματα στη μάχη κόντρα στον κορωνοϊό.



Οπως έκαναν γνωστό οι Καταλανοί, από τη νέα σεζόν το Camp Nou θα έχει όνομα χορηγού, σε μια κίνηση για να συγκεντρωθούν χρήματα για την καταπολέμηση του Covid-19.

Στο πλαίσιο της ιστορικής απόφασης για τους Blaugrana, το Barca Foundation θα αναλάβει να βρει τον χορηγό του οποίου το όνομα θα φέρει η ιστορική έδρα…

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020