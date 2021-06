Newsroom eleftherostypos.gr

F35: Το επόμενο βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας φιλοδοξεί να κάνει το νέο αμυντικό νομοσχέδιο που καταθέσαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος East Med Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας αλλά και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων εκφράζεται στήριξη στο σχήμα 3+1 και ζητείται η επέκταση του και σε άλλους τομείς συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο το αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου προβλέπεται η ένταξη της χώρας μας στο European Recapitalization Incentive Program. Υπό αυτό το πρίσμα, το νομοσχέδιο προβλέπει ετήσια στρατιωτική βοήθεια 25 εκατ. δολαρίων προς τη χώρα μας για την περίοδο μεταξύ 2022 και 2026. Επιπλέον, το νομοσχέδιο ζητά την έγκριση της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα και προβλέπει τη παροχή δανείων στην Ελλάδα τα οποία θα σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα.

The U.S. & Greece share a long history of cooperation based on commitment to democratic values, & we must continue to build on this relationship. Proud to introduce legislation to support Greece’s armed forces modernization & promote security & stability in the Eastern Med.

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2021