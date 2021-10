Newsroom eleftherostypos.gr

Για μια ακόμη φορά, ο εκκεντρικός Κάνιε Γουέστ (ή μάλλον, «Γιε») κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τις παράξενες επιλογές του.

Ο δημοφιλής ράπερ φαίνεται πως αρέσκεται στο να αλλάζει την ταυτότητά του με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η αλλαγή του ονόματός του- όχι απλώς καλλιτεχνικά, αλλά και με τον νόμο. Όπως έγινε πριν λίγο γνωστό, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε την αλλαγή του ονόματος του ράπερ από «Κάνιε Γουέστ» σε «Γιε». Ο ίδιος είχε αιτηθεί την αλλαγή τον Αύγουστο, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους».

Ο Γιε χρησιμοποιούσε αυτό ακριβώς το όνομα στους λογαριασμούς του στα social media εδώ και καιρό. Πριν λίγο καιρό, μάλιστα, είχε γράψει στο Τουίτερ: «[Σας μιλά] ο προηγουμένως γνωστός ως Κάνιε Γουέστ: Είμαι ο ΓΙΕ».

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γιε κατάφερε να μπερδέψει τους φαν του ακόμη περισσότερο, όταν εμφανίστηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Ο Γιε είχε μόλις προσγειωθεί στο αεροδρόμιο και θα έπαιρνε ένα ταξί για να πάει στην πόλη. Ο φακός των παπαράτσι τον έπιασε να κυκλοφορεί φορώντας μια περίεργη πλαστική μάσκα, που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό του και θύμιζε το πρόσωπο λευκής γυναίκας:

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης επιλέγει να κυκλοφορήσει έξω με μάσκα (πέραν αυτών του κορονοϊού). Ο πρώην Κάνιε, νυν Γιε έχει δώσει αρκετές συναυλίες, φορώντας τρομακτικές μάσκες, τις οποίες συχνά δε βγάζει ούτε όταν η συναυλία έχει τελειώσει:

