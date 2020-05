Η Κόνι Μεταξά με καυτό μπικίνι στο instagram – Μπορείτε να βρείτε ποια φωτογραφία είναι «πειραγμένη»;

Newsroom eleftherostypos.gr

Mε μια ακόμη σέξι αλλά και ανατρεπτική ανάρτησή της στο instagram, η Κόνι Μεταξά επιστράτευσε την εφαρμογή του photoshop για να παρέμβει στη φωτογραφία της με μπικίνι που δημοσίευσε.

Επειδή όμως δεν συνηθίζει να κρύβεται κοινοποίησε και τις δύο εκδοχές, πριν και μετά. «Έκανα φότοσοπ γιατί με θυμάμαι αλλιώς πριν την καραντίνα. Swipe right for the post quarantine truth» σχολίασε στην ανάρτησή της στο Instagram.