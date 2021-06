Άρση μέτρων που ευνοεί τους εμβολιασμένους: Τέλος τα self test και οι μάσκες στα γυμναστήρια – Ανοίγουν οι κινηματογραφικές αίθουσες

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Σε νέα χαλάρωση μέτρων που θα «ευνοεί» τους εμβολιασμένους οδηγείται η χώρα μας. Από την 1η Ιουλίου θα μπορούν με το πιστοποιητικό τους να μπαίνουν και σε κλειστούς κινηματογράφους, ενώ πλέον στα γυμναστήρια όσοι είναι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις μπορούν να μη φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια άθλησής τους.

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας είναι αξιοσημείωτη, με τα κρούσματα αυτής της εβδομάδας να παρουσιάζουν υποχώρηση κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη και τον αριθμό των διασωληνωμένων να οδηγείται σε κάτω από 100 τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διανομή self tests σε μη εμβολιασμένους πολίτες και το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν, από τα φαρμακεία. Σε περιοχές όπως η Αχαΐα και η Αττική, όπου οι φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι στη συνέχιση διάθεσης των self tests, οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι θα διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τη δράση του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και τους επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό και οι νέοι 18-30 ετών, με εξαίρεση από τις ομάδες αυτές αυτών που είναι εμβολιασμένοι. Οπως είναι γνωστό, ζητήθηκε από τους φαρμακοποιούς να συνεχίσουν να τα διαθέτουν με την πρόθεσή τους να είναι θετική – αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Στις δύο περιπτώσεις φαρμακευτικών συλλόγων που έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τη διάθεσή τους από άλλα κανάλια.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Κοντοζαμάνης, για την περιοχή της Αχαΐας, όπου ο τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self tests, αυτά θα διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self tests μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαΐα επιθυμούν να τα διαθέτουν. Το ίδιο σχέδιο θα εφαρμοστεί και στο Λεκανοπέδιο Αττικής εάν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self tests στους πολίτες. «Είμαι βέβαιος ότι η στοιχειώδης ευθύνη θα υπερισχύσει των όποιων συνδικαλιστικών πρακτικών», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Το self testing έχει αποδειχθεί ισχυρό επιδημιολογικό «εργαλείο». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 10.349 φαρμακεία έχουν διαθέσει 29.936.721 self tests σε πολίτες, ενώ 102 φαρμακαποθήκες έχουν διεκπεραιώσει 236.878 αποστολές τεστ. Από τις 12 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε το μέτρο των self tests, έως και χθες, 33.984 θετικά κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων μετά από αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, 64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στον μέσο όρο νέων εισαγωγών και 69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.

Ποια είναι τα νέα μέτρα

Τη στιγμή που τα self tests από τον Ιούλιο θα αποτελούν παρελθόν για εμβολιασμένους πολίτες, η άρση του νέου πακέτου μέτρων τους διευκολύνει. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε την περαιτέρω χαλάρωση περιορισμών και πιο συγκεκριμένα:

Από το Σάββατο 19 Ιουνίου μειώνεται η αναλογία των πελατών σε 1 ανά 16 τ.μ. από 1 ανά 25 τ.μ. στο λιανεμπόριο με σκοπό την αποφυγή ουράς εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων.

Αποφασίστηκε η επανέναρξη της λειτουργίας των παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες και αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.

Από το Σάββατο 19 Ιουνίου επαναλειτουργούν τα λούνα παρκ με τις εξής προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων: Αποστάσεις τουλάχιστον 4 μ. μεταξύ των μηχανημάτων έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας, υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζομένους και πελάτες, διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού, δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες, αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.

Από το Σάββατο 19 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι Υπηρεσίες Ευεξίας δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία.

Στα γυμναστήρια δίνεται η δυνατότητα εκγύμνασης χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους αθλούμενους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Από την 1η Ιουλίου επαναλειτουργούν οι κινηματογραφικές αίθουσες (κινηματογράφοι 12μηνης λειτουργίας) με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Παράλληλα, υπάρχει σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA.

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν μεταξύ άλλων: Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εμβολιασθεί με μία δόση είναι >50%. Συστήνεται προς τους συμμετέχοντες η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν από τη συμμετοχή τους στην πανήγυρη (PCR 72 ωρών ή RAT 48 ωρών ή self test 24 ωρών).

Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα, θα επιτρέπεται η είσοδος με αρνητικό rapid test από τις πράσινες χώρες. Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12 ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ πριν από την αναχώρησή τους από χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Για τις χώρες που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία, τα ανήλικα συνοδευόμενα να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ κάτω των 6 ετών. Από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σύμφωνα με τη σήμανση της κάθε χώρας σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη. Για τις πράσινες να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες. Για τις πορτοκαλί χώρες να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που είναι σωρευτικά εμβολιασμένα και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται της πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών.

Αναμένεται έξαρση κρουσμάτων στις νεότερες ηλικίες

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας είναι αισθητή από όλους τους κρίσιμους δείκτες της πανδημίας. Οπως επεσήμανε στη χθεσινή ενημέρωση για την Covid-19 ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, η Ελλάδα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο που είχε τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή ένα οκτάμηνο πριν. Ενδεικτικά, ο κυλιόμενος μέσος νέων διαγνώσεων της τελευταίας εβδομάδας είναι πλέον τριψήφιος αριθμός (617 κρούσματα/ημέρα). Οι νέες εισαγωγές έχουν πέσει κάτω από 100 την ημέρα και σημαντική αποκλιμάκωση παρουσιάζει και ο δείκτης των διασωληνωμένων. Σύμφωνα με τα προβλεπτικά μοντέλα που επικαλέστηκε η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, οι διασωληνωμένοι ασθενείς στα νοσοκομεία θα πέσουν κάτω από 100 τον επόμενο μήνα.

Η μέση ηλικία των νέων διαγνώσεων είναι τα 35 έτη και το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων στις νεότερες ηλικίες. «Το ξέρουμε, το περιμένουμε», τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου, καλώντας όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών να προγραμματίσουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους καθώς οι νεότεροι θα διασπείρουν τον ιό στους μεγαλύτερους. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξάρσεις στις νεότερες ηλικίες καταγράφονται σε νησιά, όπως η Σύρος, η Σαντορίνη, η Κως, η Θήρα, η Πάρος, η περιοχή του Ρεθύμνου, που είναι πολύ πιθανό να συνδέονται με διακοπές και χαλάρωση.

Παρόλο που οι περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας παρουσιάζουν πτώση των κρουσμάτων, η δυτική Αττική, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Φλώρινα έχουν υψηλό ιικό φορτίο – η Εύβοια μάλιστα ανέβηκε επίπεδο συναγερμού και μπήκε στο «πορτοκαλί».

«Οι μικρές εξάρσεις μάς θυμίζουν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει», τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας. Οσον αφορά στους εμβολιασμούς, τα χαμηλότερα επίπεδα εμβολιασμού, κάτω του 30%, εντοπίζονται στη Φλώρινα, στη Ροδόπη, στις Σέρρες και την Ευρυτανία.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter