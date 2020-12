Κορωνοϊός και εμβόλια: Σήμερα ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα – Τα τρία στάδια της επιχείρησης «Ελευθερία»

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τους μαζικούς εμβολιασμούς κατά της Covid-19, με επόμενες πληθυσμιακές ομάδες μετά τους υγειονομικούς και τους φιλοξενουμένους-εργαζομένους κλειστών δομών (Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων) να είναι όλοι οι πολίτες άνω των 70 ετών, καθώς και όσοι πάσχουν από καρκίνο και βρίσκονται σε χημειοθεραπεία, χρειάζονται μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο στόχος είναι τον Ιούνιο να έχει εμβολιαστεί το 60-70% του ελληνικού πληθυσμού, ποσοστό ικανό για τη συλλογική ανοσία που απαιτείται, ώστε να μπει τέλος στην πανδημία. Εμβόλια έξι εταιριών, τρεις φάσεις εμβολιασμού και πέντε στάδια από την παραλαβή των δόσεων έως και το… τσίμπημα περιλαμβάνει το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ή, αλλιώς, η Επιχείρηση «Ελευθερία».

Μήνυμα ασφάλειας

Το σήμα εκκίνησης δίνεται σήμερα, Κυριακή, από υγειονομικούς των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός», «Σωτηρία», «Αττικόν», «Θριάσιο» και «Ασκληπιείο», καθώς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους πολιτικούς αρχηγούς (πλην του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου), οι οποίοι από τον «Ευαγγελισμό» θα εκπέμψουν ένα ηχηρό μήνυμα για την ασφάλεια των εμβολίων. Οι πρώτοι των πρώτων που θα εμβολιαστούν κατά του φονικού κορονοϊού είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος.

» Στην πρώτη φάση της «Ελευθερίας» εντάσσονται οι περίπου 115.000 υγειονομικοί του ΕΣΥ, με προτεραιότητα σε όσους από τον περασμένο Φεβρουάριο είναι στην «πρώτη γραμμή» των νοσοκομείων αναφοράς, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, των κλινικών Covid και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα με τους υγειονομικούς στην πρώτη φάση, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, εντάσσονται οι διαμένοντες -περίπου 20.000- και το προσωπικό των περίπου 350 Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι διαμένοντες ασθενείς και το προσωπικό Δομών Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων και Κέντρων Αποκατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης, όπως υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί των τριών Οπλων, όπως και οι αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας.

» Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει μαζικότερους εμβολιασμούς και είναι η πλέον κρίσιμη, καθώς στοχεύει στην ανοσοποίηση των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Τα εμβόλια θα χορηγηθούν πρώτα σε όσους είναι άνω των 70 ετών, που υπολογίζονται σε περίπου 1,9 εκατομμύρια, ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων, και η ειδικότερη προτεραιοποίηση έχει ως εξής: Θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ανθρώπων από 85 ετών και άνω, θα ακολουθήσουν οι 80 ετών και άνω, στη συνέχεια οι 75 ετών και άνω, ώστε αμέσως μετά να εμβολιαστούν όσοι είναι από 70 ετών και πάνω.

Αμέσως μετά τον εμβολιασμό όλων των πολιτών από 70 ετών και πάνω, θα κληθούν για εμβολιασμό οι ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με Covid-19, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε αυτήν την κατηγορία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντάσσονται όσοι πάσχουν από καρκίνο και ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία, όσοι χρειάζονται μεταμόσχευση και οι αιμοκαθαιρόμενοι.

Οπως προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο, αναμένεται να ακολουθήσουν όλα τα άτομα από 60 έως 69 ετών, ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού. Κρατικοί λειτουργοί περιλαμβάνονται και σε αυτήν τη φάση για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Στο τέλος της δεύτερης φάσης περιλαμβάνονται τα άτομα από 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με την Covid-19.

» Η τρίτη και τελευταία φάση εμβολιασμού περιλαμβάνει όλα τα άτομα από 18 ετών και πάνω, χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στις 27 Δεκεμβρίου το πρώτο «τσίμπημα»

Οι πρώτες 9.750 δόσεις του εμβολίου των εταιριών Pfizer/BioNΤech θα φτάσουν στη χώρα μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επομένη των Χριστουγέννων, δηλαδή αύριο. Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου θα εκκινήσουν οι εμβολιασμοί από πέντε νοσοκομεία στην Αττική. Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 28 Δεκεμβρίου, θα γίνει η διανομή προς τα νοσοκομεία αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτών στις 29 Δεκεμβρίου. Η χώρα μας αναμένεται να έχει παραλάβει στις 30 Δεκεμβρίου 83.850 δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNΤech, μέχρι τέλος Ιανουαρίου 429.000 δόσεις, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου επιπλέον 333.450 δόσεις και στο τέλος Μαρτίου θα διαθέτει 1.265.550 δόσεις μόνο από το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο.

Σταδιακά και πιθανόν ήδη από τον Ιανουάριο θα προστίθενται τα εμβόλια και των άλλων εταιριών που θα λαμβάνουν έγκριση, με τις διαδικασίες να προχωρούν πιο γρήγορα για αυτό της Moderna και εν συνεχεία της AstraΖeneca. Οσο περισσότερες εταιρίες θα λαμβάνουν έγκριση τόσο θα αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των διαθέσιμων εμβολίων. Ο συνολικός αριθμός των εκτιμώμενων δόσεων που αναμένεται να λάβει η χώρα μας είναι 28,3 εκατομμύρια δόσεις.

Η διαδικασία και τα ραντεβού

Οι εμβολιασμοί της πρώτης φάσης θα πραγματοποιηθούν μέσα στα νοσοκομεία και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας, που θα εμβολιάζουν τους φιλοξενουμένους και το προσωπικό στις κλειστές δομές. Από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει, όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, η διαδικασία να κλείνουν οι πολίτες το ραντεβού για τον εμβολιασμό.

Οι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού, αφού η Πολιτεία θα έχει κάνει την προτεραιοποίηση και θα έχει κατατάξει όσους είναι εγγεγραμμένοι στη φάση που πρέπει να ενταχθούν. Η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση γίνεται ήδη στο ehealth.gov.gr με τους κωδικούς του TAXISnet και τον ΑΜΚΑ.

Ο πολίτης θα λαμβάνει μια ειδοποίηση για τη μέρα, την ώρα και το εμβολιαστικό κέντρο και θα απομένει απλά να αποδεχτεί το ραντεβού του απαντώντας στο σχετικό SMS στο 13034. Εάν δεν απαντήσει, τότε σε σύντομο διάστημα θα λάβει νέα ειδοποίηση. Οποιος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στον εμβολιασμό, απλά θα το δηλώνει.

Τα συστήματα θα ενημερωθούν και δεν θα λάβει ξανά αντίστοιχη ειδοποίηση, μιας και ο εμβολιασμός είναι προαιρετικός και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Διαδικασία ραντεβού θα δίνεται και κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXISnet στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr η οποία είναι ήδη διαθέσιμη παρέχοντας ενημερωτικό υλικό για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, το ραντεβού θα κλείνεται με επίσκεψη στα οικεία φαρμακεία ή στα ΚΕΠ. Η κυβέρνηση εξετάζει και τη δημιουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου προκειμένου να υπάρχει και το τηλέφωνο ως τρόπος να κλείσει όποιος θέλει ραντεβού.

Τα ραντεβού θα δίνονται σε 480 εμβολιαστικά κέντρα, δηλαδή 1.018 γραμμές εμβολιασμού, καθώς και δύο επιπλέον σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Οσο προχωρά ο εμβολιασμός, στην όλη διαδικασία αναμένεται να ενταχθούν και ιδιωτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ειδικά στα αστικά κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Από τη στιγμή που τα εμβόλια παραλαμβάνονται από τις παραγωγούς εταιρίες οδηγούνται σε αποθήκευση στα κέντρα αποθήκευσης. Πρόκειται για πέντε σημεία σε όλη τη χώρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κρήτη), όπου υπάρχουν έως 14 υπερκαταψύκτες. Εκεί και τουλάχιστον τα πρώτα εμβόλια των Pfizer/BioNΤech θα διατηρούνται σε βαθιά κατάψυξη έως -80ο C και από εκεί θα μεταφέρονται σε ισοθερμικά κιβώτια στα κέντρα εμβολιασμού. Στα εμβολιαστικά κέντρα θα αποθηκεύονται σε κανονικό ψυγείο και θερμοκρασία 2ο C – 8ο C και θα ελέγχονται για τη θερμοκρασία τους κάθε 6 με 8 ώρες. Από τη στιγμή «εξόδου» από τη βαθιά κατάψυξη μένουν έως πέντε ημέρες. Επίσης, όταν βγουν από το ψυγείο και ανασυσταθούν -μια διαδικασία για να αποκτήσουν υγρή μορφή- μέσα σε μόλις δύο ώρες πρέπει να έχουν χορηγηθεί. Κάθε φιαλίδιο περιέχει πέντε δόσεις.

