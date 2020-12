«Είναι όμορφη, αλλά και Ινδή»: Η άγνωστη ιστορία της ποιήτριας που απέσπασε βραβείο Λογοτεχνίας στα 19 της

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι απόγονοί της ανακάλυψαν την συγκλονιστική ιστορία της, που τους έκανε να αμφισβητήσουν την ταυτότητά τους, ενώ κατέγραφαν το οικογενειακό τους δέντρο.

Η Dorothy Bonarjee είχε γεννηθεί Ινδή, μεγάλωσε ως Αγγλίδα, έγινε Γαλλίδα με το γάμο της και στην καρδιά της παρέμεινε μέχρι το τέλος Ουαλή.

Η ποιήτρια γεννήθηκε το 1895 στην Ινδία, στα σύνορα της χώρας με το Νεπάλ.

Η οικογένειά της, που ανήκε σε μια από τις υψηλότερες κάστες της Βεγγάλης, ξεχώριζε για πολλούς λόγους από τον περίγυρό της, ένας εκ των οποίων ήταν και το γεγονός ότι ήταν Χριστιανοί.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών, η μικρή Dorothy και τα δύο αδέρφια της εστάλησαν στο Λονδίνο για να λάβουν επίσημη βρετανική εκπαίδευση, η οποία έχαιρε της εκτίμησης των γονιών της, καθώς και οι δύο τους είχαν περάσει μεγάλο διάστημα της ζωής τους στην Αγγλία.

