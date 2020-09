Πρεσβεία ΗΠΑ: Δεν αρνηθήκαμε την πώληση πυραύλων Harpoon στην Ελλάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με ανάρτησή της στο twitter, διαψεύδει πληροφορίες που ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί αρνήθηκαν την πώληση πυραύλων AGM-84 Harpoon στην Ελλάδα.

«Γνωρίζουμε τις ψευδείς αναφορές ότι οι ΗΠΑ αρνούνται την πώληση πυραύλων AGM-84 Harpoon στην Ελλάδα. Το Ναυτικό των ΗΠΑ παρείχε πληροφορίες στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για την αγορά αυτών των πυραύλων τον Ιούλιο. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», αναφέρει στην ανάρτηση η πρεσβεία.

We are aware of false reports that the U.S. is denying the sale of AGM-84 Harpoon missiles to Greece. The U.S. Navy provided information to the Hellenic Air Force for the purchase of these missiles in July. We’re proud to work with Greece to strengthen defense cooperation! 🇺🇸🇬🇷

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 8, 2020