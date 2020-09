Τουρκικός Τύπος: Την Πέμπτη η συνάντηση τεχνικών επιτροπών Ελλάδας – Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Μανώλης Κωστίδης

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου κάνουν λόγο, ότι την προσεχή Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ελληνοτουρκική συνάντηση σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε με απόφαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την Πέμπτη.

Tuesday’s meeting between Turkish and Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept. 10 – AA

— Ahval (@ahval_en) September 8, 2020