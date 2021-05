Newsroom eleftherostypos.gr

Άρση lockdown: Αντίστροφα και επίσημα μετράει πλέον ο χρόνος για τις αλλαγές στα SMS την απαγόρευση κυκλοφορίας και τις ελεύθερες μετακινήσεις. Όπως είπε η Αριστοτελία Πελώνη οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη.

Η κυρία Πελώνη έδωσε το χρονοδιάγραμμα ανοιγμάτων και πρόσθεσε ότι ο ιός είναι ανάμεσά μας και ο πόλεμος συνεχίζεται. Πλέον η άρση lockdown παίρνει σάρκα και οστά. Όπως ανέφερε σε δήλωσή της, φιλοδοξούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε μια Ευρώπη που μετά την πανδημία δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. Ο πρωθυπουργός, σημείωσε στήριξε την πρόταση για άρση των πατεντών των εμβολίων και υπογράμμισε τη σημασία της γρήγορης εφαρμογής του πράσινου πιστοποιητικού.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως δεν έχει νόημα η συζήτηση για προνόμια των εμβολιασμένων πολιτών με πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, εάν δεν ανοίξουν όλες οι ηλικιακές ομάδες προκειμένου να μπορούν να εμβολιαστούν.

Το χρονοδιάγραμμα για την άρση του lockdown:

Από σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου λειτουργούν τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, καθώς και τα τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων. Επαναρχίζουν, επίσης, οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές, σε προγράμματα σπουδών α’ και β΄ κύκλου.

Από σήμερα, επαναλειτουργούν τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Ξεκινούν επίσης οι προπονήσεις για αθλήματα που έχουν διοργανώσεις έως και τον Σεπτέμβριο, καθώς και η χρήση κολυμβητηρίων από αθλούμενους και θα ακολουθήσει σταδιακά η επανεκκίνηση πρόσθετων αθλητικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε ό,τι αφορά τον ιό.

Στις 14 Μαΐου γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα -τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία- με το άνοιγμα του Τουρισμού και την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων. Την ίδια μέρα γίνεται το πρώτο βήμα στο χώρο του Πολιτισμού με το άνοιγμα των μουσείων.

Στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ταυτόχρονα επανεκκινούν οι πρακτικές, και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και τα ωδεία.

Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους -όχι όρθιους- με ποσοστό πληρότητας 50%.

Για την πορεία των εμβολιασμών

Στην συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος μίλησε για την εμβολιαστική διαδικασία λέγοντας πως «η Ελλάδα με τις 1.500 εμβολιαστικές γραμμές που λειτουργούν από αρχές Μαΐου εμβολιάζει πλέον πάνω από 100.000 πολίτες την ημέρα και έχει ήδη ξεπεράσει τους 3.640.000 εμβολιασμούς».

Έτσι, όπως είπε η χώρα μας «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση στην Ε.Ε. σε ποσοστό ημερήσιων εμβολιασμών ως μερίδιο επί του συνολικού πληθυσμού, αλλά και ως προς το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων, που φέρνει τη χώρα μας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Σημείωσε δε πως μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε τα 5.400.000 εμβολιασμούς. Θα έχει εμβολιαστεί με μία δόση περίπου το 33% του πληθυσμού και με τις δύο δόσεις, περίπου το 20% του πληθυσμού.

Είπε επίσης πως «περί τα τέλη Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εμβολιασμού με όλα τα εμβόλια και για άλλες ηλικιακές ομάδες».

Για του εμβολιασμούς η κυρία Πελώνη τόνισε ότι ανέβηκε, ήδη, στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr η φόρμα όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς, -ιδιωτικά πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές- θέλουν να συμμετάσχουν στην Επιχείρηση «Ελευθερία».

Προνόμια στους εμβολιασμένους

Για τα self tests

Στην συνέχεια απαντώντας σχετικά με τα self test, είπε πως είναι «ένα εργαλείο που εφαρμόζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη για τη μη διασπορά του ιού και οφείλουν να φροντίζουν για την υγεία των εργαζομένων». Όπως είπε χαρακτηριστικά σε αντίστοιχη ερώτηση , εφόσον κάποιος διαγνωστεί θετικός σε self test και το δηλώσει στην πλατφόρμα, γι αυτό γίνεται επιβεβαίωση από τον ΕΟΔΥ με rapid test ή μοριακό σε δημόσια δομή. Συμπλήρωσε δε πως «το επιστημονικά αποδεκτό όριο ψευδώς θετικών τεστ που έχει τεθεί με βάση τις προδιαγραφές εγκυρότητας, οι οποίες είναι 99% στα αρνητικά, είναι 1% στα ψευδώς θετικά. Για παράδειγμα σε 1,6 εκατομμύρια self test το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 16.000 ψευδώς θετικά. Το σημαντικό είναι η εγκυρότητα στα αρνητικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να διαγνωστεί αρνητικός και να είναι θετικός», είπε.

