25η Μαρτίου: Γάλλος αστροναύτης τιμά την επέτειο της Ελλάδας με φωτογραφία από το διάστημα [εικόνες]

Γάλλος αστροναύτης τίμησε την επέτειο της Ελλάδας για τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης με μια εναέρια φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τις φωτογραφίες ανήρτησε ο Τόμας Πεσκέ στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου έγραψε «μια φωτογραφία από την πρωτεύουσα της Ελλάδας και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής».

Παρακάτω εξηγεί τι μπορεί να διακρίνει κανείς στην φωτογραφία. «Μπορείτε να δείτε την Ακρόπολη και το Ναό της Βραυρώνιας Αρτέμιδος. Η Άρτεμις είναι Ελληνίδα Θεά, από την οποία έδωσε η NASA το όνομα στο πρόγραμμά της για τη σελήνη. Μακάρι μια μέρα να δούμε και Έλληνες αστροναύτες».

A picture of the capital and its airport to celebrate #Greece200years 🇬🇷. You can see the Acropolis with its sanctuary of Artemis Brauroni in this picture. #Artemis is the Greek goddess that @NASA named its Moon programme after! Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες! pic.twitter.com/jxHD2MvM0G

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 25, 2021