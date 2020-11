ΗΠΑ- εκλογές: Οι Ελληνοαμερικανοί που εκλέγονται σε Γερουσία και Βουλή [Εικόνες]

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

Το ελληνικό «αποτύπωμα» παραμένει στα πολιτειακά όργανα των ΗΠΑ για ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση, καθώς αρκετοί Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι κατάφεραν να επικρατήσουν των αντιπάλων τους.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, υποψήφια των Ρεπουμπλικανών, έπειτα από την ήττα της από τον Μπιλ ντε Μπλάζιο για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2017, προστίθεται στους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές στο Κογκρέσο καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στην Περιφέρεια 11 της Νέας Υόρκης. Η Μαλλιωτάκη, με μακρά πορεία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, εξασφάλισε διαφορά 15,8% (!) έναντι του αντιπάλου της Μαξ Ρόουζ.

Η Μαλλιωτάκη με καταγωγή από την Κρήτη -από την πλευρά του πατέρα της- είναι η δεύτερη γυναίκα βουλευτής με ελληνική καταγωγή που μπαίνει στο Κογκρέσο, καθώς η Ντίνα Τάιτους επανεκλέχθηκε για πέμπτη φορά. Η βουλευτής εξελέγη στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα με το Δημοκρατικό Κόμμα επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της Τζόις Μπέντλεϊ (61,1% έναντι 34,5%).

The voters sent a clear message yesterday: they're tired of divisive politics and hungry for solutions. I’m humbled by the trust they have placed in me once again, and I'm going to work every day for everyone who calls this district home. #NHPolitics #NH01 pic.twitter.com/3qkTs3oJ1e — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2020

Τη θέση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την Περιφέρεια 1 του Νιου Χάμσαϊρ εξασφάλισε και πάλι ο νυν ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάππας από το Δημοκρατικό Κόμμα, που επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ματ Μόουερ με διαφορά πέντε ποσοστιαίων μονάδων.

Στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Γκας Μπιλιράκης) του Ρεπουμπλικανικού κόμματος «σάρωσε» εξασφαλίζοντας το 62,9% των ψήφων έναντι του 37,2% της αντιπάλου του Κίμπερλι Γουόκερ.

Στη 13η Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Δημοκρατικός ελληνο-κυπριακής καταγωγής ομοσπονδιακός βουλευτής Τσάρλι Κριστ (από το ελληνικής προέλευσης Χριστοδούλου) κέρδισε το 53% των ψήφων, έναντι της αντιπάλου του από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Αννα Λούνα, που συγκέντρωσε 47%.

Ο Δημοκρατικός Τζον Σαρμπάνης κέρδισε με άνεση τον Ρεπουμπλικανό Τσαρλς Αντονι, 70,1% και 29,9% αντίστοιχα, στην 3η Περιφέρεια του Μέριλαντ.

Στην 4η Περιφέρεια του Ορεγκον, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ομοσπονδιακός βουλευτής, Αλεξ Σκαρλάτος, ένας από τους τρεις Αμερικανούς που απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση στο γαλλικό τρένο TGV το 2015, δεν κατάφερε να εκλεγεί, καθώς συγκέντρωσε 45,2% έναντι του αντιπάλου του, βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Πίτερ ντε Φάζιο, που νίκησε με 51,6%.

Today, my wife and I voted early. If you haven’t voted already, please do so on Tuesday! #election2020 #ElectionsHaveConsequences pic.twitter.com/reYsalK9ZU — Mike Tannousis (@MikeTannousis) November 1, 2020

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Εθνικού Κήρυκα», στις πολιτειακές εκλογές και την Περιφέρεια 64 της Πολιτειακής Βουλής της Νέας Υόρκης, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός Μιχάλης Ταννούσης εξελέγη με ποσοστό 63% και θα διαδεχθεί τη Μαλλιωτάκη. Στην Περιφέρεια 26 της Πολιτειακής Βουλής της Νέας Υόρκης, ο Ιωάννης Αλέξανδρος Σακέλλος επικράτησε του αντιπάλου του Εντουαρντ Μπράουνστιν.

Thank you for continuing to afford me the privilege of representing the 39th District in the State Senate. We have lots to do and I’m looking forward to getting back to work! pic.twitter.com/OTCApfFhbJ — James Skoufis (@JamesSkoufis) November 4, 2020

Στην 39η Περιφέρεια της Πολιτειακής Γερουσίας της Νέας Υόρκης επανεξελέγη ο Τζέιμς Σκουφής.

Στους ηττημένους συγκαταλέγεται και ο Ανδρέας Γουναρδής, ο οποίος έχασε από τον Ιταλοαμερικανικό αντίπαλό του, Βίτο Μπρούνο, στην Περιφέρεια 22 της Πολιτειακής Γερουσίας του Μπρούκλιν. Τέλος, επανεκλέγεται στη Φλόριντα ο συμπρόεδρος της Ελληνοϊσραηλιτικής Συμμαχίας στο Κογκρέσο, Τεντ Ντόιτς, ο οποίος λαμβάνει 58,6% έναντι 41,4% του Ρεπουμπλικανού Τζέιμς Προύντεν.

