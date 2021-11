Αφγανιστάν: Νέες εκρήξεις στην Καμπούλ- Νεκροί και τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ , σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες, δήλωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν και κάτοικοι.

Μια έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκινήτο στο Dasht-e Barchi, μια σιιτική μουσουλμανική περιοχή της δυτικής Καμπούλ, σκότωσε έναν άμαχο και τραυμάτισε έξι, ανέφερε σε tweet ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Qari Sayeed Khosty.

#Afghanistan second explosion in a few hours in #Kabul. In the first there are 4 dead and several injured. In the latter, a sort of car bomb, for the moment there is no definite news pic.twitter.com/i9I6eS1Sk7

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 17, 2021