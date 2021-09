Έκρηξη ηφαιστείου στη Λα Πάλμα: Έφτασε στον ωκεανό η λάβα

Newsroom eleftherostypos.gr

Λα Πάλμα: Η λάβα του ηφαιστείου που εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από δέκα ημέρες στο νησί Λα Πάλμα, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, έφθασε εντέλει στον ωκεανό τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, φαινόμενο το οποίο ανησυχεί ειδικούς, που εξηγούν ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων (INVOLCAN). «Η ροή της λάβας έφθασε στη θάλασσα στην Πλάγια Νουέβα», διευκρίνισε το INVOLCAN μέσω Twitter.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο στα Κανάρια νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, εικονίζουν την πυρακτωμένη λάβα να μπαίνει στο νερό, καθώς υψώνεται μεγάλη ποσότητα ατμού.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη 19η Σεπτεμβρίου.

Χθες το απόγευμα, η λάβα, η ταχύτητα της οποίας μεταβαλλόταν τις τελευταίες ημέρες και είχε σχεδόν ακινητοποιηθεί κάποια στιγμή, βρισκόταν ακόμη 800 μέτρα από τη θάλασσα και ήταν αδύνατο να προβλεφθεί το αν και το πότε θα έφθανε στον ωκεανό.

Lava from an erupting volcano in the Canary Islands has reached the ocean, volcanologists say, raising fear of toxic gases being released as the lava hits the sea waterhttps://t.co/wGb12R3ATE pic.twitter.com/aj96cqyWek

— AFP News Agency (@AFP) September 29, 2021