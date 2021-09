Newsroom eleftherostypos.gr

Ο 40χρονος ιερέας Φραντσέσκο Σπανιέσι κατηγορείται πως έκλεβε τις δωρεές των πιστών και διοργάνωνε όργια με ναρκωτικά.

Ο Σπανιέσι υπήρξε ιερέας εκκλησίας στην περιοχή Καστελίνα της Τοσκάνης, στην Ιταλία. Ο 40χρονος ιερέας ήταν γνωστός και ιδιαίτερα δημοφιλής για τις πύρινες και γεμάτες έμπνευση ομιλίες του προς το ποίμνιο. Λόγω των κατηγοριών που πλέον αντιμετωπίζει, ο ιερέας βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά την σύλληψή του από την αστυνομία, την περασμένη εβδομάδα.

Όπως όλα δείχνουν, ο ιερέας μαζί με τον συγκάτοικο και εραστή του χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες γνωριμιών για να προσκαλέσουν επισκέπτες στο σπίτι τους, με στόχο τη διεξαγωγή οργίων. Στο σπίτι γινόταν εκτεταμένη χρήση, αλλά και πώληση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να κατηγορούνται, μεταξύ άλλων και για ναρκεμπόριο. Οι πελάτες τους υπολογίζεται πως φτάνουν τους τουλάχιστον διακόσιους. Μερικοί από αυτούς ανακρίθηκαν ήδη από την αστυνομία κα παραδέχθηκαν ότι είχαν συμμετάσχει σε πολλά από τα εν λόγω όργια, τα τελευταία χρόνια.

