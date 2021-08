Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα «Χένρι» σάρωσε τη βορειοανατολική ακτή της χώρας, προκαλώντας κατολισθήσεις σε περιοχές όπως το Ρόουντ Άιλαντ, στερώντας 140.000 νοικοκυριά από το ηλεκτρικό ρεύμα, πλημμυρίζοντας γέφυρες και δρόμους και οδηγώντας στον αποκλεισμό δεκάδων οδηγών μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Το φαινόμενο «Χένρι» χαρακτηρίστηκε αρχικά «τροπική καταιγίδα», αναβαθμίστηκε μέσα στο σαββατοκύριακο σε «τυφώνα» και υποβαθμίστηκε ξανά σε «τροπική καταιγίδα» λίγο πριν φτάσει τις ακτές της Νέας Αγγλίας, ωστόσο το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προειδοποιεί ακόμη τους πολίτες πως η αργή, αλλά συνεχιζόμενη επέλαση του «Χένρι» μπορεί να φέρει νέες κατά τόπους καταιγίδες με πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή, ο «Χένρι» κινείται από περιοχές της Άνω Νέας Υόρκης προς τα βορειοδυτικά και το νότιο άκρο της Πολιτείας του Βερμόντ.

Watch the moment lightning struck the One World Trade Center as Tropical Storm Henri approached New York City.

Watch the moment lightning struck the One World Trade Center as Tropical Storm Henri approached New York City.

Κεραυνός χτυπά το κτήριο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Ο «Χένρι» δεν έπληξε μόνον τις παράκτιες περιοχές των ανατολικών ΗΠΑ αλλά έφτασε και στο εσωτερικό του Νιου Τζέρζι, προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες. Στην πόλη Χελμέττα του Νιου Τζέρζι, περίπου 200 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πλημμυρισμένα τους σπίτια και να αναζητήσουν καταφύγιο σε φιλικά σπίτια ή ξενοδοχεία. Σε μερικές πόλεις στο εσωτερικό του Νιου Τζέρζι, οι βροχοπτώσεις έφτασαν τα 20 εκατοστά. Στην πόλη Τζέιμσμπουργκ, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν πλημμύρες και βυθισμένα στο νερό αυτοκίνητα, σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

The strongest of Tropical Storm Henri just missed me out at Montauk Point.

Στην μεγαλύτερη πόλη του Νιου Τζέρζι, το Νιούαρκ, δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 86 ανθρώπους, μετά από 11 κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονταν με τις βροχοπτώσεις. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, δεδομένων των δυνατών ανέμων που χαρακτηρίζουν την καταιγίδα», σχολίασε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρζι, Φιλ Μέρφι, την Κυριακή το απόγευμα.

Strong winds and thunderstorms have begun across northeastern U.S. as tropical storm Henri makes landfall along the coast of Rhode Island.

Millions are bracing for potential flooding and power outages

Millions are bracing for potential flooding and power outages pic.twitter.com/zihlyOdCKG

August 22, 2021