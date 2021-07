ΗΠΑ: Αυτός είναι ο νεότερος αστροναύτης στην ιστορία!

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ: Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ενηλικιωθεί και θα περάσει στην Ιστορία! Ένας 18χρονος από τις ΗΠΑ ετοιμάζεται για τη σπουδαιότερη εμπειρία της ζωής του, αφού σε λίγες ημέρες -και συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου- θα γίνει ο νεότερος αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο Διάστημα!

Ο 18χρονος επελέγη από τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος για να πετάξει μαζί του, στην παρθενική πτήση του διαστημοπλοίου της Blue Origin, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αεροδιαστημική εταιρεία.

Πρόκειται για τον Όλιβερ Ντέμεν, ο οποίος πρόσφατα αποφοίτησε από το Λύκειο και είναι κάτοχος άδειας χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353

— Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021