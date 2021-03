Δείτε το 10 δευτερολέπτων βίντεο με τον…Ντόναλντ Τραμπ που πωλήθηκε για 6,6 εκατομμύρια ευρώ!

Newsroom eleftherostypos.gr

Αίσθηση προκαλεί η περίπτωση ενός βίντεο 10 δευτερολέπτων, διαθέσιμου και στο ίντερνετ, το οποίο αγοράστηκε για 6,6 εκατ. δολάρια από το δημιουργό του.

Το βίντεο περιλαμβάνει την ψηφιακή αναπαράσταση ενός γυμνού και…παραφουσκωμένου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος με γκράφιτι να καλύπτουν το σώμα του, ενώ κόσμος περνάει αδιάφορα από μπροστά του.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη «Beeple», ο οποίος καταπιάνεται κυρίως με ψηφιακές δημιουργίες.

Ο αγοραστής του έργου, που ξόδεψε 6,6 εκατομμύρια για να το αποκτήσει, είναι ένας συλλέκτης έργων ονόματι Pablo Rodriguez- Fraile, ο οποίος διαμένει στις ΗΠΑ.

A 10-second video clip sold for $6.6 million: A new type of digital asset known as a non-fungible token (NFT) has exploded in popularity as enthusiasts and investors scramble to spend money on items that only exist online https://t.co/2wrD4iFdkS pic.twitter.com/3St8ERSllo

— Reuters (@Reuters) March 1, 2021