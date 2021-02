Επίλογος στην τραγωδία: Εντοπίστηκε η σορός ήρωα αρχαιολόγου που αποκεφάλισαν οι τζιχαντιστές στην Παλμύρα

Newsroom eleftherostypos.gr

Εντοπίστηκε η σορός κορυφαίου αρχαιολόγου που αποκεφαλίστηκε από τζιχαντιστές το 2015, ενώ προσπαθούσε να προστατέψει την Παλμύρα στη Συρία.

Ο Καλίντ αλ Ασαάντ είχε διατελέσει διευθυντής αρχαιοτήτων στην Παλμύρα για 50 χρόνια και είχε συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Παλμύρας εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών ανθρώπων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και του Καλίντ αλ Ασαάντ. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, θα πραγματοποιηθούν τεστ DNA για να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητές των σορών.

Ο 82χρονος κορυφαίος αρχαιολόγος είχε αποκεφαλιστεί δημόσια γιατί αρνήθηκε να αποκαλύψει στους τζιχαντιστές την τοποθεσία όπου ήταν κρυμμένα πολύτιμα αντικείμενα στην Παλμύρα.

Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη της Παλμύρας που βρίσκεται σε μια όαση στη συριακή έρημο, βορειοανατολικά της Δαμασκού. Ο Καλίντ αλ Ασαάντ τέλεσε διευθυντής αρχαιοτήτων στην Παλμύρα για 50 χρόνια και είχε συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας φίλος του και αξιωματούχος αρχαιοτήτων, ο Μααμούν Αμπντουλκαρίμ, δήλωσε ότι ο 82χρονος αρχαιολόγος αρνήθηκε να φύγει από την Παλμύρα όταν εισέβαλλαν οι τζιχαντιστές. «Γεννήθηκα στην Παλμύρα και θα μείνω στην Παλμύρα και δεν θα φύγω έστω κι αν μου κοστίσει το αίμα μου», φέρεται να απάντησε ο Καλίντ αλ Ασαάντ.

